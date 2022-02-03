Новосибирские сноубордисты начали готовиться к выступлению на олимпиаде в Пекине

Спортсмены проводят свои первые тренировки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сноубордисты из Новосибирска начали тренироваться в олимпийском сноуборд-парке перед началом соревнований. Об этом рассказали в минспорте Новосибирской области.

— В состав сборной России в дисциплине «сноуборд-кросс» пробилась новосибирская спортсменка Мария Васильцова, тренером сборной команды является новосибирский специалист Денис Лампартер. Тренером сборной России в дисциплине «слоуп-стайл» является наш тренер Антон Благовидов, — говорится на сайте ведомства.

По словам самих спортсменов, их хорошо встретили не только организаторы олимпиады, но и погода — несмотря на мороз и ветер она солнечная. Что касается олимпийской деревни, где живут сноубордисты, то и ею они тоже довольны и отмечают высокий уровень условия для проживания.

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