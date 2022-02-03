В Новосибирске ищут подрядчика для установки 210 умных остановок

Остановки будут навесными и с павильоном для услуг дорожного сервиса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирска определились с тем, как должны будут выглядеть умные остановки общественного транспорта, и теперь ищут подрядчика для их установки. Об этом сообщили в мэрии города.

— По договору концессионер должен будет установить 140 навесных остановок и 70 — с павильонами для услуг дорожного сервиса. Также он обязан заняться реконструкцией помещений для единого пункта управления. Обязательный объем инвестиций должны быть не менее 395 миллионов рублей, — рассказали в городской администрации.

Умные остановки будут выглядеть как модульная металлическая конструкция с легко заменяемыми деталями. Оснащены они будут тревожными кнопками, освещением, видеонаблюдением, информационно навигационным оборудованием, зарядкой для мобильных устройств, а также Wi-Fi.

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