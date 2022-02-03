Власти Новосибирска закупят для города 87 новых троллейбусов

52 троллейбуса поступят в город уже в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Новосибирска планирует получить 87 троллейбусов от других регионов, а также по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом рассказал мэр Новосибирска в своем прямом эфире в соцсети Инстаграм.

— Заявка по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» подана в министерство региональное и федеральное. Как только объявят конкурс, будут представлять эту заявку в Правительство Российской Федерации, — пояснил мэр.

Градоначальник пояснил, что, если заявка получит положительный ответ, но в Новосибирске появится 87 новых троллейбусов. 52 из них поступят в город уже в текущем года, а остальные в 2023 году. Стоит отметить, что от других регионов Новосибирск получить подержанный транспорт, но в хорошем состоянии.

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