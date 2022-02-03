В минздраве Новосибирской области напомнили о вреде самолечения от коронавируса

Лечение может назначить только врач. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением новой волны коронавируса минздрав Новосибирской области решил предостеречь жителей от самолечения и напомнил, что народные средства бесполезны, а принимать лекарства без консультации с врачом может быть опасно.

— С начала эпидемии люди щедро делятся друг с другом разнообразными методами лечения коронавируса. Советуют и обычные витамины или бесполезные народные рецепты, и лекарства, которые можно принимать только под контролем медиков, — рассказали в областном минздраве.

Когда началась первая волна, резко подорожал имбирь, потому что в интернете распространилась информации о его эффективности против ковида. А вот во вторую волну аптечные полки остались без антибиотиков. Однако же несмотря на всевозможные советы от соседей и известных блогеров, стоить помнить, что адекватное лечение может назначить только врач.

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