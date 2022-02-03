Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов допустил вероятность шестой волны коронавируса

По мнению ученого, шестая волна вполне возможна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов не исключает вероятность шестой волны коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

— Шестая волна коронавируса вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у омикрона есть, и он является, судя по всему, продолжением варианта альфа. Так может продолжение и у вариантов гамма, дельта и так далее, — заявил ученый.

Вирусолог призывает новосибирцев верить в лучшее, но готовиться к худшему из-за эпидемиологической ситуации. Его личные рекомендации остаются неизменными: носить маски и вакцинироваться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.