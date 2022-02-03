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Общество3 февраля 2022 9:28

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов допустил вероятность шестой волны коронавируса

И заявил, что нужно готовиться к худшему
Мария ГРИГОРЯН
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По мнению ученого, шестая волна вполне возможна.

По мнению ученого, шестая волна вполне возможна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов не исключает вероятность шестой волны коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

— Шестая волна коронавируса вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у омикрона есть, и он является, судя по всему, продолжением варианта альфа. Так может продолжение и у вариантов гамма, дельта и так далее, — заявил ученый.

Вирусолог призывает новосибирцев верить в лучшее, но готовиться к худшему из-за эпидемиологической ситуации. Его личные рекомендации остаются неизменными: носить маски и вакцинироваться.

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