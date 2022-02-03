Новосибирские врачи рассказали, насколько опасен новый подвид омикрон-штамма

Новосибирский инфекционист Поздняков перечислил симптомы нового «стелс-омикрона». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил симптомы заражения новым подвидом «омикрон»-штамма и оценил его опасность.

— По опыту Дании, где распространен «стелс-омикрон», можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм «Омикрона» больших проблем не вызывает. Его симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, непрерывный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет – иммунизирован человек или нет, — отметил Александр Поздняков.

Также инфекционист рассказал, почему даже привитые люди заражаются «омикроном»:

— Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом происходит активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным. Поскольку в популяции сейчас масса уже иммунизированных людей заболеет еще и «омикроном» и таким образом получит иммунную стимуляцию, то новый подштамм, вероятно, не будет распространяться настолько быстро и массово, — предполагает Поздняков.

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