Министр юстиции области Наталья Омелехина станет проректором НГУ

Информацию о назначении подтвердили в НГУ. Фото: Министерство юстиции НСО
Проректором НГУ станет министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелехина. Об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе университета.
— Подтверждаем то, что Наталья Омелехина станет проректором НГУ. Но, когда она вступит в должность — пока не можем сориентировать, — пояснили в университете.
К слову, о назначении Натальи Омелехиной на новую должность в самом министерстве юстиции области ничего не сообщили.
— Эта информация идет с НГУ, у нас такой информации нет, — сообщили КП-Новосибирск в министерстве юстиции НСО.
В ведомстве также пояснили, что пресс-служба правительства области также пока не владеем информацией о новом назначении.
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