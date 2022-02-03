Министр юстиции области Наталья Омелехина станет проректором НГУ

Информацию о назначении подтвердили в НГУ. Фото: Министерство юстиции НСО

Проректором НГУ станет министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелехина. Об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе университета.

— Подтверждаем то, что Наталья Омелехина станет проректором НГУ. Но, когда она вступит в должность — пока не можем сориентировать, — пояснили в университете.

К слову, о назначении Натальи Омелехиной на новую должность в самом министерстве юстиции области ничего не сообщили.

— Эта информация идет с НГУ, у нас такой информации нет, — сообщили КП-Новосибирск в министерстве юстиции НСО.

В ведомстве также пояснили, что пресс-служба правительства области также пока не владеем информацией о новом назначении.

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