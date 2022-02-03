Коронавирус выявили еще у 1347 человек в Новосибирской области

Заболеваемость растет рекордными темпами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусом заболевают все больше новосибирцев. И только за последние сутки заразилось столько же, сколько раньше заболевало за несколько дней или неделю: 1347 человек. Причем больше стали заболевать дети: таких за последний день прибавилось 307. В сумме число заболевших за все время составляет 106 926 человек.

Выздоровели за день всего 379 человек. Умерших — 14 человек.

— Это были шесть мужчин от 49 до 88 лет и восемь женщин от 59 до 100 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 673 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации лежат 253 человека, среди них 34 пациента подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 2 937 человек, в том числе 200 детей.

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