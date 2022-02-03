Новосибирец четыре года избивал жену с сыном и угрожал их убить

Мужчина регулярно избивал жену и сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирца обвиняют в многолетних издевательствах над женой и сыном. Об этом сообщают в региональном отделении Следственного комитета.

— По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни систематически наносил побои своей супруге. На протяжении 2021 года он также систематически избивал и оскорблял своего сына, угрожал ему и супруге убийством. — рассказали в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Запуганный мальчик признался школьному учителю, что боится за свою жизнь, и тот подал заявление в полицию.

Как сообщают в следственном комитете, отец так и не признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время передадут в Центральный районный суд.

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