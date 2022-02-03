Отчетный доклад Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова единогласно одобрен

В выступлении Андрей Травников отметил главные достижения и проблемы области за последний год.

Губернатор Новосибирской области выступил с отчетным докладом перед депутатами регионального Законодательного Собрания. Он подчеркнул, 2021 год стал для Новосибирской области экономически успешным: регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития.

— В числе достижений года – позитивная динамика основных показателей экономики. Индекс роста промышленного производства оказался в два раза выше, чем в среднем по России – на 9,8%. Выше общероссийских и динамика основных отраслей; в обрабатывающих производствах она составила 109,3% (по России – 105,2%), — отметили в пресс-службе Губернатора и правительства НСО.

Также Губернатор отметил, что существенно выросли темпы строительства — было построено более 2 миллионов квадратных метров жилья. Также увеличился рост инвестиций в основной капитал (более 280 миллиардов рублей), рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота, сбор рекордного урожая на территория области.

Среди основных проблем региона — демографическая «яма» в связи с пандемией, трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов из-за роста цен на стройматериалы, реформа системы обращения с отходами и ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

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