Жителя села под Новосибирском обвиняют в убийстве любовника своей сожительницы

Убийство произошло в Тогучинском районе. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Тогучинском районе из-за ревности 37-летний мужчина воткнул нож в спину своей 40-летней сожительнице, а потом зарезал ее любовника. Об этом сообщают в пресс-службах ведомств.

— Полицейские установили, что задержанный на почве возникшей ревности нанес ножевые ранения своей сожительнице и мужчине. От полученных травм пострадавший скончался на месте, а женщину с ранением спины доставили в медицинское учреждение, — сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что убийство произошло в селе Борцово 10 ноября 2021 года. Ночью в доме выпивала компания из 5 человек. В какой-то момент сожительница обвиняемого решила уединиться с другом в отдельной комнате, что крайне не понравилось ее парню. Впоследствии он и совершил убийство.

Как отмечают в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, мужчину заключили под стражу, а дело передали в суд. Уголовные дела возбудили по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».

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