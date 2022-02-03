Губернатор заявил о позитивной динамике основных показателей экономики

Губернатор рассказал об успехах за прошлый год. Фото: Александр ГЛУЗ

В числе достижений года — позитивная динамика основных показателей экономики. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников 3 февраля во время отчета перед Законодательным Собранием о работе регионального Правительства в 2021 году и задачах развития на среднесрочную перспективу.

— Подросла среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника — на 10,7%. Почти на четыре тысячи выросло за минувший год и количество субъектов малого и среднего бизнеса — до 143 тысяч, а их оборот составил почти 2 триллиона рублей, — рассказал на совещании Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Стоит отметить, что в Новосибирске в два раза вырос индекс промышленного производства, было построено более 2 миллионов квадратных метров жилья. Изменения так же коснулись и регионального бюджета.

— К концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 млрд рублей — на 28 процентов выше показателей 2020 года. Уровень собственных доходов составил 162 млрд рублей. Объем поступления федеральных средств в полтора раза превысил наши ожидания. Это по-настоящему бюджет развития, — отметил губернатор.

В конце заседания Андрей Травников поблагодарил депутатов Заксобрания за совместную работу с правительством.