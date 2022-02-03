В Минздраве заявили, что привитые новосибирцы не попадают в реанимацию с коронавирусом

Привитые новосибирцы тоже болеют коронавирусом, но в легкой форме.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вакцинированные новосибирцы болеют коронавирусом в основном в легкой форме. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, отвечая на вопрос КП-Новосибирск.
— В реанимации вакцинированных нет. Только очень редкие случаи. Бывает, есть вакцинированный человек в реанимации, но потом мы выясняем, что либо он попал в инкубационный период (то есть человек уже подхватил коронавирус, а потом вакцинировался, — прим. ред.), либо просто не ревакцинировался, — отмечает замминистра здравоохранения региона.
В стационарах находятся всего около 5 % вакцинированных больных средней степени тяжести. Как уточняет Елена Аксенова, в таких случаях обычно тоже наблюдается сбой в вакцинации. Если человек сделал прививку на начале волны заболеваемости, есть вероятность того, что он уже был заражен.
Также замглавы Минздрава Новосибирской области добавила, что часть новосибирцев, которые сейчас лежат в реанимации, считали, что имеют сильный естественный иммунитет. Многие из них игнорировали вакцинацию, и это обернулось печальными последствиями в виде тяжелых осложнений или даже летального исхода.
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