В Минздраве заявили, что привитые новосибирцы не попадают в реанимацию с коронавирусом

Привитые новосибирцы тоже болеют коронавирусом, но в легкой форме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинированные новосибирцы болеют коронавирусом в основном в легкой форме. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, отвечая на вопрос КП-Новосибирск.

— В реанимации вакцинированных нет. Только очень редкие случаи. Бывает, есть вакцинированный человек в реанимации, но потом мы выясняем, что либо он попал в инкубационный период (то есть человек уже подхватил коронавирус, а потом вакцинировался, — прим. ред.), либо просто не ревакцинировался, — отмечает замминистра здравоохранения региона.

В стационарах находятся всего около 5 % вакцинированных больных средней степени тяжести. Как уточняет Елена Аксенова, в таких случаях обычно тоже наблюдается сбой в вакцинации. Если человек сделал прививку на начале волны заболеваемости, есть вероятность того, что он уже был заражен.

Также замглавы Минздрава Новосибирской области добавила, что часть новосибирцев, которые сейчас лежат в реанимации, считали, что имеют сильный естественный иммунитет. Многие из них игнорировали вакцинацию, и это обернулось печальными последствиями в виде тяжелых осложнений или даже летального исхода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.