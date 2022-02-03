В Новосибирской области мужчина надругался над 6-летней девочкой

Правоохранители проводят проверку.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области мужчина надругался над маленькой девочкой. Как сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах все произошло еще в декабре 2020 года.
— Мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Когда освободился, то находился под административным надзором. Он устроился работать мастером по ремонту бытовой техники, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Подозреваемый совершил действия сексуального характера над 6-летней девочкой у себя дома.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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