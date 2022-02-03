Под Новосибирском щенку проткнули глаза и выбросили на мороз

Врачи смогли спасти полуживого щенка и один глаз. Фото: instagram.com/animal_nsk

Сибиряк спас слабовидящего щенка, выброшенного на мороз в Сокуре. Подробности случившеегося рассказали в фонде «Помощь бездомным животным» Новосибирска».

— В Сокуре мужчина услышал непонятный писк, доносившийся из гаражей. Он позвонил волонтерам, — сообщили сотрудники фонда «Помощь бездомным животным» Новосибирска».

Одна из зоозащитниц достала из-под гаража щенка: он был вес покрыт насекомыми, у него были чем-то проколоты два глаза. Ветеринары смогли спасти один глаз, второй пришлось удалить.

Новосибирцев расстрогала история спасенного щенка, за 8 дней они смогли собрать более 100 тысяч рублей на лечение пса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.