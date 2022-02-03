Частные лаборатории в Новосибирске начали делать тесты на «омикрон»

Тест на новый штамм коронавируса могут провести на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В частных лабораториях в Новосибирске начали делать тест на омикрон. Например, в лаборатории «Инвитро» тест на «омикрон» стоит 1690 рублей. Его можно сделать как в клинике, так и на дому. Результаты придут через 1-2 дня. В клинике «Хеликс» стоимость исследования составляет 1890 рублей, а результаты будут готовы через 2-3 дня.

В клинике «Санитас» за 1550 рублей результат новосибирцы смогут узнать в тот же день, если сдавали анализ до обеда. В лаборатории «Гемотест» сдать анализ на «омикрон» можно за 1650 рублей, но там тест на коронавирус делают только с 7:30 до 11:45.

Чтобы процедура прошла успешно, за 6 часов до теста нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот и брызгать горло. Также не рекомендуется курить до процедуры, употреблять жвачки, таблетки и леденцы. За 3-4 часа до сдачи теста нельзя пользоваться носовыми каплями. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Напомним: узнать адреса клиник, в которых делают тест на «омикрон», можно в нашем подробном материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.