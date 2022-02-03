Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 февраля 2022 2:02

Частные лаборатории в Новосибирске начали делать тесты на «омикрон»

Рассказываем, в каких клиниках новосибирцы смогут сдать анализ на новый штамм коронавируса
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тест на новый штамм коронавируса могут провести на дому.

Тест на новый штамм коронавируса могут провести на дому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В частных лабораториях в Новосибирске начали делать тест на омикрон. Например, в лаборатории «Инвитро» тест на «омикрон» стоит 1690 рублей. Его можно сделать как в клинике, так и на дому. Результаты придут через 1-2 дня. В клинике «Хеликс» стоимость исследования составляет 1890 рублей, а результаты будут готовы через 2-3 дня.

В клинике «Санитас» за 1550 рублей результат новосибирцы смогут узнать в тот же день, если сдавали анализ до обеда. В лаборатории «Гемотест» сдать анализ на «омикрон» можно за 1650 рублей, но там тест на коронавирус делают только с 7:30 до 11:45.

Чтобы процедура прошла успешно, за 6 часов до теста нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот и брызгать горло. Также не рекомендуется курить до процедуры, употреблять жвачки, таблетки и леденцы. За 3-4 часа до сдачи теста нельзя пользоваться носовыми каплями. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Напомним: узнать адреса клиник, в которых делают тест на «омикрон», можно в нашем подробном материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.