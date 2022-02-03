В Новосибирске в страшной аварии с внедорожником погиб человек

Авария унесла жизнь человека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в четверг, 3 февраля, авария, унесшая жизнь сибиряка, произошла на подъёме от улицы Хилокской на улицу Петухова. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В лобовом столкновении сошлись седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz. На месте работает экипаж ГИБДД и бригада медиков, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, рядом с одной из машин лежал мертвый человек.

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