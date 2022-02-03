Пробки в Новосибирске на утро 3 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Петухова

Остановилось движение на перекрестке улиц Хилокской и Петухова Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Новосибирске на утро 3 февраля 2022 года не порадовали водителей на левом берегу: уровень заторов в городе составляет 6 баллов.

Новосибирцев ждут пробки на кольцах площади Труда и Кирова, также стоит площадь Карла Маркса, заторы на перекрестке улиц Хилокской и Петухова и на улице Станционной.

Затруднен въезд на Октябрьский мост, сложно проехать по Ватутина, Троллейной и Широкой. Заторы ждут горожан на Советском шоссе в сторону «Меги».

На правобережье Новосибирска водители застряли в пробках только на улицах Большевистская, Восход и Кирова. Также небольшой затор на перекрестке улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского.

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