Новосибирец продает на «Авито» пятитысячные купюры с датами рождения за 5500 рублей

Новосибирец продаёт деньги с наценкой. Фото: Авито

Коллекционер из Новосибирска с предпринимательской жилкой открыл для себя нереальную выгоду: он продает пятитысячные купюры за 5500 рублей. Объявление о продаже банкнот с «уникальными номерами» мужчина разместил на «Авито».

— В наличии купюра № 9031954 (9.03.1954г), № 5071945 (5.07.1945г), № 5071993 (5.07.1993г), № 1991057 (1991г 05.7), — расшифровывает продавец в описании товара.

Мужчине уже удалось продать купюру с красивым номером. Фото: Авито

Кроме купюр с датами рождения, у находчивого коллекционера есть банкноты с красивыми номерами, где повторяется одна и та же комбинация цифр. Их он тоже планирует продать с наценкой.

Судя по отзывам, мужчине удалось совершить несколько выгодных сделок. Например, он уже успел продать деньги с красивым номером и монету в 5 копеек за 5 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.