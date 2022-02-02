В Минздраве Новосибирской области объяснили причины задержки результатов ПЦР-тестов

В области 24 лаборатории могут работать с ПЦР-тестами.
Фото: ИВАНОВА Диана
Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира рассказала о причинах задержки результатов ПЦР-тестов в регионе
— Тут вопрос больше логистики. Если вечером в пятницу взяли — в субботу он уже должен поступить в лабораторию. В воскресенье лаборатория выдала результат, в понедельник утром врач увидел результат. Задержки случаются, но сейчас таких случаев все меньше и меньше, — сообщила Аксенова.
По словам замминистра, иногда задержка связана с неверно заполненными данными СНИЛС или паспорта.
Всего в Новосибирской области с ПЦР-тестами работает 24 лаборатории по полюсам ОМС, которые в сутки могут делать 6-12 тысяч тестов.
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