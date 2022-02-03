Погода в Новосибирске на 3 февраля 2022 года: похолодание до -10 и снег

В Новосибирске снова будет пасмурно и снежно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Новосибирске на 3 февраля 2022 года: синоптики обещают снежную, но теплую погоду с температурой около 7 градусов мороза.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -11…-13 градусов, в пригороде — -17…-19, днем термометр покажет около -7…-9 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура поднимется до -10…-15, местами будет около -22 градусов. Днем будет -7…-12 градусов. Так же пройдет небольшой снег, на улице будет пасмурно.

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