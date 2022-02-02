Под Новосибирском 40-летняя женщина-водитель погибла в страшной аварии

В ожидании экстренных служб пострадавшим помогали проезжающие мимо водители. Фото: «АСТ-54»

В среду, 2 февраля, в Ордынском районе Новосибирской области в аварии с двумя «Тойотами» погибла 40-летняя женщина.

— На территории Ордынского района 40-летняя женщина за рулем «Тойота Корона Премио» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Тойота Королла», за рулем которого находилась 35-летняя женщина, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области

Женщина-водитель «Премио» от полученных травм скончалась на месте, а женщину-водителя другой «Тойоты» доставили в больницу с многочисленными травмами. Известно, что пока не приехали экстренных служб помощь пострадавшим оказывали проезжающие мимо водители.

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