В Новосибирске решили убрать провода, портящие внешний вид города

Провода, портящие внешний облик города, хотят убрать подальше от глаз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал заняться проводами на столбах, которые портят внешний вид города. Об этом он сообщил мэр в прямом эфире «Инстаграме» 2 февраля.

— У нас есть проблема с висящими проводами. Существуют технологии, но они затратные. Мы планируем работу под условным названием «Чистое небо». Задача — убрать все эти провода, спрятать в соответствующие канализационные каналы и колодцы. При поддержке частных компаний, прежде всего связных, мы планируем решить проблему хотя бы в центре города, — рассказал Анатолий Локоть.

Напомним, также мэр высказался против сноса снежных горок во дворах.

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