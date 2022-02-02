Родному дедушке пришлось заплатить за магазинного вора 30 тысяч рублей

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 14.13 тревожный сигнал в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из магазина на улице Вилюйской. Прибывший на место экипаж ГБР-78 задержал двух мужчин, один из которых пытался украсть бутылку алкоголя. Воры уже не раз попадали в зону камер видеонаблюдения: за первым числилось хищений на сумму 500 рублей, а за вторым - на сумму более 30 000 рублей. Во время передачи задержанных наряду полиции в магазин приехали их родственники. За первого пришлось краснеть и объясняться родителям, а за все ранее совершенные хищения второго был вынужден рассчитаться родной дедушка. При этом на вид злоумышленникам было около 30 лет!

В 20.35 в магазине на улице Пархоменко система распознавания лиц засекла серийных грабителей. За ними уже числились кражи на сумму свыше 300 тысяч рублей, а в тот момент мужчины готовились к очередному хищению. Прибывший экипаж ГБР-73 ГВАРДИИ заранее занял удобное место для наблюдения, и как только факт новой кражи был подтвержден камерами видеонаблюдения, задержали воров с поличным. Полиция выясняет их причастность к другим аналогичным преступлениям.