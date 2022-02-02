Двух полицейских отправили под домашний арест за отстрел косуль в Новосибирской области

Расследование дела продолжается. Фото: СК НСО

Двух участковых из Новосибирской области, которые незаконно отстреливали косуль, отправили под домашний арест, пока ведется расследование.

— В отношение обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали в Следственном комитета региона.

Напомним, что 29 и 27-летних полицейских обвиняют по статье 258 УК РФ за незаконную охоту. Всего у мужчин нашли мясо не менее 9 косуль. Обвиняемые заядлые охотники, они не скрывали свое увлечение и регулярно делились в соцсетях фото с дичью и ружьями.

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