Двух полицейских отправили под домашний арест за отстрел косуль в Новосибирской области

Расследование дела продолжается. Фото: СК НСО
Двух участковых из Новосибирской области, которые незаконно отстреливали косуль, отправили под домашний арест, пока ведется расследование.
— В отношение обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали в Следственном комитета региона.
Напомним, что 29 и 27-летних полицейских обвиняют по статье 258 УК РФ за незаконную охоту. Всего у мужчин нашли мясо не менее 9 косуль. Обвиняемые заядлые охотники, они не скрывали свое увлечение и регулярно делились в соцсетях фото с дичью и ружьями.
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