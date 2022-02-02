Губернатор Новосибирской области назвал новые ограничения по коронавирусу

Новые ограничения вступят в силу с 4 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскрыл список новых ковидных ограничений, которые введут в пятницу, 4 февраля.

— Во-первых, продолжается так называемый всеобщий карантин в школах: для разных классов форма карантина варьируется. Во-вторых, мы рекомендуем работодателям до 30% работников перевести на удаленный формат работы. В обязательном порядке потребуем, чтобы невакцинированные люди старше 60 лет находились дома на самоизоляции, — сказал Андрей Травников.

Кроме этого, при заселении в гостиницы нужно будет обязательно предъявлять справки ПЦР. Также продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий, кроме командных вид спорта, таких как волейбол и хоккей.

Напомним, ранее Сергей Федорчук назвал, по каким причинам может быть продлена дистанционка в школах.

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