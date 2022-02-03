Сибирячку ограничили в родительских правах за избиение 4-летней дочки под Новосибирском

На суде горе-мать выгораживала отца. Фото: кадр из передачи "Мужское / Женское" на YouTube

Суд ограничил скандальную мать в родительских правах за избиение 4-х летней дочери и заставил выплачивать алименты. Об этом КП-Новосибирск сообщили в прокуратуре Болотнинского района.

Сама история наачлась в сентябре 2021 года. В Боллотнинскую ЦРБ поступила 4-х летняя девочка, врачи обнаружили множество синяков, ссадин и кровоподтеков. Ребенка изъяли из семьи, следователи завели уголовное дело об истязаниях несовершеннолетнего и неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка. Выяснилось, что 27-летняя мать уже три месяца била ребенка.

Затем 27-летняя мать выступила на передаче «Мужское/ Женское», обвинила в избиениях бывшего мужа: якобы тот систематически поднимал руку на нее и ребенка, после чего мать также стала срывать агрессию на дочке. Родственники потребовали забрать ребенка у матери и передать на воспитание тете.

— Суд вынес решение об ограничении родительских прав и взыскании алиментов в размере четверти всех видов заработка и иного дохода. Обвиняемая не отрицает, что била, жестоко обращалась с ребенком, и в итоге с иском согласилась, пообещав платить алименты. Раскаивалась и плакала, но просила не лишать родительских прав отца девочки и выгораживала его, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Болотнинского района Софья Сибирцева.

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