В Новосибирске на Красном проспекте установят бронзовую маску высотой в 2,5 метра

Устанавливать маску будут на средства частного инвестора. Фото: госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО

В Новосибирске рядом с домом Союза архитекторов может появиться необычный арт-объект в виде огромной бронзовой маски. Информация об этом появилась на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

— Арт-объект «Архитектура» будет представлять собой маску из бронзы, заключенную в три рамки. Высота скульптуры составит 2,55 метра с учетом гранитного основания, а сама маска будет высотой 1,3 метра, — сообщается в документах.

Художественному совету уже представили новый арт-объект, и его одобрили. Осталось дождаться согласования проекта с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. И уже потом будет начинать установку и работы по благоустройству: планируется озеленение территории и замена бордюрных камней. Все работы будут проходить за счет частного инвестора.

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