В Новосибирской области не планируют закрывать детские сады на карантин

Пока эпидемиологическая ситуация под контролем, карантина не будет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области не планируют вводить карантин в детских садах. Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, локдауна сейчас нет, и на карантин будут закрывать только отдельные группы, где большой процент заболеваемости.

— Пока такой задачи мы не ставим. Детские сады и школы работают по одному принципу — если в группе один заболел ковидом, то она идет на карантин, если же 10% детей заболели ОРВИ, то группа также идет на карантин, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, что школах Новосибирской области ввели карантин с 31 января из-за большого числа заболевших. Исключением стали только ученики 11 классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в школах Новосибирска с 31 января 2022 года: губернатор сделал заявление

Губернатор объявил карантин в школах Новосибирска с 31 января 2022 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.