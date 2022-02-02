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Здоровье2 февраля 2022 10:22

В Новосибирской области не планируют закрывать детские сады на карантин

Пока что действуют те же правила
Надежда КАСЬЯНОВА
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Пока эпидемиологическая ситуация под контролем, карантина не будет.

Пока эпидемиологическая ситуация под контролем, карантина не будет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области не планируют вводить карантин в детских садах. Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, локдауна сейчас нет, и на карантин будут закрывать только отдельные группы, где большой процент заболеваемости.

— Пока такой задачи мы не ставим. Детские сады и школы работают по одному принципу — если в группе один заболел ковидом, то она идет на карантин, если же 10% детей заболели ОРВИ, то группа также идет на карантин, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, что школах Новосибирской области ввели карантин с 31 января из-за большого числа заболевших. Исключением стали только ученики 11 классов.

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