Почти тысяча человек за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области

Также умерли за день еще 16 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 февраля в Новосибирской области поставлен новый рекорд по заболеваемости. За сутки заболели 996 человек. Выздоровел только 341 пациент.

Таким образом, всего заболевших 105 579 человек, а выздоровевших — 75 844.

Кроме этого умерли еще 16 пациентов.

— Это были шесть мужчин от 55 до 83 лет и одиннадцать женщин от 66 до 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 659 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации лежат 252 человека, среди них 36 пациентов подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 2 794 человека, в том числе 183 ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.