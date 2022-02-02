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Общество2 февраля 2022 9:27

В мэрии объяснили отключение воды на левом берегу Новосибирска

Без воды остались жители двух районов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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На левом берегу Новосибирска отключили холодную воду

На левом берегу Новосибирска отключили холодную воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На левом берегу Новосибирска отключили холодную воду с вечера 1 февраля из-за коммунальной аварии.

— Весь левый берег внезапно остался без холодной воды, — сообщила КП-Новосибирск жительница Ленинского района Татьяна. — В Ленинском и Кировском районах воду отключили, но причину до сих пор не объяснили.

Из-за отключения воды в лицее № 101 отменили занятия, а участок дороги на улице Немировича-Данченко затопило водой.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города КП-Новосибирск подтвердили информацию.

— Пониженное давление в сети холодного водоснабжения было в квартале, ограниченном улицами Станиславского, Титова, Вертковской, Немировича-Данченко. На данный момент поврежденный участок водопровода локализован, давление в системе восстановлено, — уточнили в департаменте.

В «Горводоканале» сообщают, что повреждение на водопроводе произошло вечером 1 февраля в 22:35. Отмечается, что водоснабжение жителям не отключали, но «потребители водопровода находились на пониженном давлении».

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