В мэрии объяснили отключение воды на левом берегу Новосибирска

На левом берегу Новосибирска отключили холодную воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На левом берегу Новосибирска отключили холодную воду с вечера 1 февраля из-за коммунальной аварии.

— Весь левый берег внезапно остался без холодной воды, — сообщила КП-Новосибирск жительница Ленинского района Татьяна. — В Ленинском и Кировском районах воду отключили, но причину до сих пор не объяснили.

Из-за отключения воды в лицее № 101 отменили занятия, а участок дороги на улице Немировича-Данченко затопило водой.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города КП-Новосибирск подтвердили информацию.

— Пониженное давление в сети холодного водоснабжения было в квартале, ограниченном улицами Станиславского, Титова, Вертковской, Немировича-Данченко. На данный момент поврежденный участок водопровода локализован, давление в системе восстановлено, — уточнили в департаменте.

В «Горводоканале» сообщают, что повреждение на водопроводе произошло вечером 1 февраля в 22:35. Отмечается, что водоснабжение жителям не отключали, но «потребители водопровода находились на пониженном давлении».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.