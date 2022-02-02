В Новосибирской области закрыли 1 казино и 9 интернет-клубов за 2021 год

Из-за незаконной игровой деятельности было заведено 10 уголовных дел.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирской области за 2021 год проверили 117 игровых заведений. По итогам проверки возбудили 10 уголовных дел по статье 171.2 УК РФ за незаконную игровую деятельность.
— Всего в регионе выявили 9 интернет-клубов и 1 казино. Было изъято 3 рулетки, 6 игровых столов и 134 системных блока, — рассказали в областной прокуратуре.
За незаконную игровую деятельность грозит серьезное наказание, организаторов могут отправить в колонию на срок до 20 лет, а остальным участникам грозит лишение свободы до 10 лет.
Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о сибирячке, разгромившей игровой клуб из-за любимого, проигравшего там крупную сумму денег.
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