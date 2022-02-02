Водитель сбил маму с 6-летней дочкой на пешеходном переходе в центре Новосибирска

На этом пешеходном переходе водитель сбил маму с дочкой. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В среду, 2 февраля, на Красном проспекте 35-летний водитель сбил маму с маленькой дочкой, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— В 13:50 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Фрунзе, в сторону улицы Орджоникидзе, в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 31 по улице Красный проспект, совершил наезд на 2 пешеходов (маму с 6-летней дочкой), — уточняют в ведомстве.

Женщину с ребенком увезли в больницу с ушибами и синяками. В настоящее время на месте аварии работает экипаж ГИБДД, сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что под Новосибирском машина реанимации попала в ДТП с легковушкой.

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