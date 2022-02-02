Крупный пожар полыхает в частном секторе в Новосибирске

Крупный пожар произошел в Стрижах. Фото: Сводка по району. Заельцовка

В среду, 2 февраля, около 15 часов в микрорайоне «Стрижи» загорелся частный сектор. Об этом сообщили очевидцы в группе «Сводка по району. Заельцовка» в социальной сети «Вконтакте».

— В «Стрижах» полыхает частный сектор. Подписчики присылают фото и видео с большого пожара в частном секторе на улице Аренского, — уточняется в сообщении группы.

Хозяева, узнав о пожаре, тут же приехали и сообщили, что внутри горящего здания никого быть не должно.

— Горели трехэтажный дом из бруса и пристроенный к нему гараж, произошло обрушение верхних этажей и кровли. В ходе проведения работ пожарные эвакуировали несколько газовых баллонов. В настоящий момент продолжается проливка и разбор обгоревших конструкций, — отметили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, ранее под Новосибирском двое пенсионеров погибли на пожаре в домике сторожа.

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