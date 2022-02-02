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Общество2 февраля 2022 8:13

Министр образования НСО назвал причины продления дистанционки

Возможно, школьники будут учиться удаленно еще неделю
Мария ГРИГОРЯН
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Если и продлят дистанционку, то на неделю.

Если и продлят дистанционку, то на неделю.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр образования области Сергей Федорчук рассказал, от чего будет зависеть продление дистанционного обучения в регионе. Главной причиной для ее продления может стать лишь увеличение числа заболеваемости.

— Все будет зависеть от количества заболевших педагогов, детей, классов, находящихся на карантине. Если цифры будут расти, а не падать, возможно, мы продлим минимум на неделю, — подтвердил КП-Новосибирск министр образования НСО Сергей Федорчук.

Напомним, ранее министр заявил о более 2,5 тысяч преподавателей ушедших на больничный из-за ОРВИ или коронавируса.

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