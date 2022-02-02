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Происшествия2 февраля 2022 7:37

В Новосибирской области машина реанимации попала в ДТП с легковушкой

Седан закинуло в кювет
Мария ГРИГОРЯН
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У реанимационной машины пострадал бампер. Фото: "АСТ-54"

У реанимационной машины пострадал бампер. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на трассе Р-255 столкнулись два автомобиля: реанимационный автомобиль и седан. ДТП произошло недалеко от поселка Мошково. Кадрами с места поделились подписчики группы «АСТ-54».

— Седан съехал с дороги в кювет, — рассказал автор поста.

На кадрах видно, что у машины скорой помощи оторвало бампер. Второго участника ДТП вообще выкинуло с дороги.

На данный момент нет никакой информации о пострадавших.

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