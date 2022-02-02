В Новосибирской области машина реанимации попала в ДТП с легковушкой

У реанимационной машины пострадал бампер. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирской области на трассе Р-255 столкнулись два автомобиля: реанимационный автомобиль и седан. ДТП произошло недалеко от поселка Мошково. Кадрами с места поделились подписчики группы «АСТ-54».
— Седан съехал с дороги в кювет, — рассказал автор поста.
На кадрах видно, что у машины скорой помощи оторвало бампер. Второго участника ДТП вообще выкинуло с дороги.
На данный момент нет никакой информации о пострадавших.
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