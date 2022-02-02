В Новосибирской области машина реанимации попала в ДТП с легковушкой

У реанимационной машины пострадал бампер. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на трассе Р-255 столкнулись два автомобиля: реанимационный автомобиль и седан. ДТП произошло недалеко от поселка Мошково. Кадрами с места поделились подписчики группы «АСТ-54».

— Седан съехал с дороги в кювет, — рассказал автор поста.

На кадрах видно, что у машины скорой помощи оторвало бампер. Второго участника ДТП вообще выкинуло с дороги.

На данный момент нет никакой информации о пострадавших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.