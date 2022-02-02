Новосибирские налоговые службы перестали принимать граждан

Лишь некоторые налоговые инспекции продолжат работать в обычном режиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области налоговые службы переходят на дистанционный формат работы из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

— В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области принято решение о введении со 2 февраля 2022 года особого режима работы налоговых органов, — сообщили в ведомстве.

Известно, что приостанавливается до 11 февраля 2022 года работа Межрайонной ИФНС России № 18, № 19, № 21 № 24 по Новосибирской области.

Так же будет ограничен прием граждан в Межрайонной ИФНС России № 20 по Новосибирской области с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Отделения № 16, № 17 и № 22 по Новосибирской области продолжат работать в обычном режиме.

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