Новосибирский областной перинатальный центр возглавила Алла Дробинская

На новую должность она приступила с 1 февраля. Фото: Минздрав НСО

В Новосибирске областной перинатальный центр возглавила Алла Дробинская. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников на своей странице в Facebook, 1 февраля. Он поздравил больницу с годом работы.

— Сегодня прошел ровно год, как мы открыли Областной перинатальный центр. За это время здесь родилось чуть больше 4 тысяч малышей! Высокую планку коллектив центра будет брать с уже новым руководителем. На ответственный пост главврача перинатального центра заступает Алла Николаевна Дробинская, — заявил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников также пожелал новому руководителю успехов на посту главврача.

Напомним, ранее Аллу Дробинскую сняли с поста главврача ЦГБ города Бердск. Увольнение было плановое, как заявлял министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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