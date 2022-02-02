В Новосибирске 19-летнего парня обвиняют в вымогательстве 39 тысяч рублей у подростка

Обвиняемый сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске парень вымогал у школьника 39 тысяч рублей. Инцидент произошел в Советском районе. Сибиряк требовал с мальчика 39 тысяч рублей.

— В сентябре 2021 года в полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетнего о том, что его знакомый 19-летний молодой человек, угрожая применением физического насилия, высказывал несовершеннолетнему требования передать ему денежные средства, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как удалось выяснить следователям, парень с лета 2020 года вымогал деньги у подростка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ — «Вымогательство»

— В ходе следствия в отношении фигуранта по делу была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас дело передано в суд.

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