В Новосибирске легковушка врезалась в сугроб и перевернулась

Машину занесло в сугроб и он перевернулся. Фото: стоп-кадр с видео

Утром 2 февраля в Новосибирске в Первомайском районе перевернулся автомобиль «ВАЗ-2114». ДТП произошло в Первомайском районе. Кадрами с места поделились подписчики группы «АСТ-54».

— Водитель хэтчбека «ВАЗ-2114» не справился с управлением, и автомобиль приземлился на крышу, — рассказали в социальных сетях очевидцы.

Уточнить информацию у ГИБДД о пострадавших пока не удалось. По словам очевидцев, на месте работала бригада скорой помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.