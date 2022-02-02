В Новосибирске спасатели достали собаку, упавшую в колодец

Собаку достали из колодца спасатели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в Ленинском районе спасатели достали собаку, упавшую в колодец. Инцидент произошел на улице 2-я Портовая. Об этом в ежедневной сводке рассказали спасатели МАСС.

— Собаку подняли на поверхность и передали в новосибирский центр по проблемам домашних животных, — сообщили специалисты в группе «МАСС (16+)» в социальных сетях.

Сам колодец спасатели огородили сигнальной лентой, чтобы больше никто не пострадал.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть предложил внести изменения в федеральный закон и в обязательном порядке регистрировать домашних животных. По его мнению, это позволит быстрее найти потерявшихся питомцев и вернуть хозяину.

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