Новосибирец заплатил 170 тысяч рублей за пересадку волос, но так и остался с лысиной

Кожа головы кровоточила целый месяц после процедуры. Фото: Flamp

Житель Новосибирска обвинил врачей в плохой пересадке волос за 170 тысяч рублей. По словам мужчины, ему два часа вырывали кожу головы, чтобы взять донорский материал, а потом еще долго вживляли волосяные луковицы. После операции голова кровоточила еще целый месяц. Об этом он написал на сайте Flamp.

— Примерно на месяц я выпал из рабочего процесса, голова вся была в крови и кровоподтеках. Очень длительное восстановление, мне почти 40 лет, кожа растянулась и я бы сказал, что опустились веки. Примерно через 3 месяца начался процесс восстановления волос на затылке, где их забирали, и длился еще 6 месяцев, — рассказал мужчина.

Новосибирец отметил, что доктор опоздал на процедуру.

— Взяли около 1000 графтов (кусочков кожи), там видно, что материал взят небрежно и можно было взять в разы больше. Весь затылок в буграх, так как волосы начинают отрастать и пробиваются через кожу головы с гноем. Из всего объема пересаженных волос через год я насчитал около 300 прижившихся, — объяснил новосибирец.

Так выглядели волосы мужчины до процедуры (слева) и после заживления (справа). Фото: Flamp

Как пишет сибиряк, он не требует к себе жалости и сострадания, а просто поделился результатами дорогостоящей операции.

Юрист Марина Пьянкова рассказала КП-Новосибирск, в каком случае мужчина сможет получить компенсацию.

— Сначала нужно написать в больницу претензию с указанием всех своих требований. В том числе можно указать компенсацию морального вреда, возмещение расходов на лечение и причиненные убытки. Если претензия останется без ответа, тогда уже подается иск в суд, — объясняет юрист.

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