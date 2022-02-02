В Новосибирске продают квартиру с золотыми обоями за 21 миллион рублей

Продавцы также готовы оставить всю мебель в спальнях. Фото: "Жилфонд"

В центре Новосибирска в Железнодорожном районе продают трехкомнатную квартиру с золотыми обоями за 21 миллион рублей. Квартира располагается в ЖК «Александровский сад». Информация о продаже появилась на сайте одной из риелтерских фирм.

— В квартире выполнен качественный ремонт, с использованием современных, импортных отделочных материалов. Гостиная с французским (в пол) остеклением и подиумом (выложен мозаикой), — говорится на сайте компании.

Из описания следует, что общая площадь квартиры составляет 131,5 квадратных метров. В ней также есть балкон и лоджия.

Бонусом хозяева отдадут будущим покупателям итальянский кухонный гарнитур и холодильник. Кроме того, в спальнях могут оставить всю мебель для жильцов.

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