В Новосибирской области школы изменили формат обучения из-за коронавируса

Новосибирские школьники две недели будут учиться дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области школьники массово ушли на дистанционное обучение с 31 января по 13 февраля. Очно продолжают обучаться только ученики со 2 по 4 классы, а также 11-классники и ученики малокомплектных сельских школ. Об этом ранее сообщал замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Все школьники региона 5-10 классов с 31 января перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Обучение начальных и 11-х классов будет проходить в очном формате, — заявил Сергей Нелюбов.

Также он отметил, что студенты колледжей будут обучаться очно, а университеты сами выберут подходящий формат занятий. Решение было принято в связи со стремительным увеличением количества заболевших в Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что оперштаб Новосибирской области обсудил новые ограничения из-за коронавируса.

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