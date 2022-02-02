Огнем охвачен весь дом. Фото: стоп-кадр с видео.

Утром 2 февраля в Новосибирске загорелся частный дом. Пожар произошел в жилом секторе Ленинского района по улице Проточная. Как сообщают подписчики группы «АСТ-54» судя по размеру пламени, жилище охвачено огнем полностью. Они успели снять пожар на видео.

— На момент прибытия первых пожарных расчетов огнем был охвачен дом и пристройки к нему. В течение 10 минут сотрудники МЧС России локализовали пожар, еще через 12 минут ликвидировали открытое горение. Также пожарные эвакуировали газовый баллон из горящего здания. Внутри людей не было, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Информация о пострадавших не поступала. Специалисты устанавливают площадь пожара и причину произошедшего.

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