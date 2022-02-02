В Новосибирской области женщина избила соседа до полусмерти из-за отказа уйти домой

Дело женщины было передано в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Чулымский районный суд огласил приговор женщине, избившей гостя. К ней и ее мужу пришли домой друзья. Они вместе пили. Когда пришло время расходится, один из их знакомых отказался идти домой и лег спать за забором.

— Женщина зашла домой, взяла металлическую кочергу и подойдя к сибиряку начала его бить. Она наносила удары по ребрам. После чего, взяв черенок от лопаты, продолжила наносить удары, — говорится в приговоре на сайте Чулымского районного суда.

Мужчину отвезли в больницу. У него диагностировали закрытый перелом ребер, перелом локтевой и лучевой кости со смещением.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Чулымский районный суд приговорил женщину к 2 годам условного срока.

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