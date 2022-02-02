Пробки в Новосибирске на утро 2 февраля 2022 года: сложно проехать по площади Труда

Пробки сковали Новосибирск 2 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 2 февраля 2022 года сковали улицы города. По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро 2 февраля составляет 6 баллов.

На левом берегу новосибирцев ждут заторы на кольцах площади Труда и Кирова, стоит площадь Карла Маркса. Не работает светофор на улице Сибиряков-Гвардейцев, затруднен проезд по улице Громова до Петухова. Тяжело проехать по улицам Широкая и Станиславского.

Затруднен въезд на Октябрьский мост. Серьезная пробка образовалась на Бетонном переезде, она же продолжается на улице Станционной. Также движение остановилось на Советском шоссе в сторону «Меги».

На правобережье Новосибирска водители застряли в пробках на улицах Большевистская, Восход и Кирова. В Октябрьском районе проезд затруднен по улице Татьяны Снежиной. Образовались заторы на улице Гоголя возле метро Красный проспект, а также на перекрестке улицы Плановой и Дуси Ковальчук.

Заблокировано движение и на перекрестке улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского. Пробки образовались на улицах Объединения, Курчатова, Богдана Хмельницкого и Учительской.

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