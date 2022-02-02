Эксперт рассказала, как проводить в интернете время с пользой

Психолог рассказала, как проводить время в интернете с пользой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В современном мире люди проводят очень много времени в интернете. Всемирная паутина уже давно стала для многих не только основным рабочим инструментом, но и площадкой для общения и проведения досуга. Психолог Анастасия Волошина рассказала, как использовать сеть правильно и извлекать из проведенного времени пользу.

— Находите интересующую вас информацию, повышающую вашу компетентность в том, чем вы занимаетесь, в вашей сфере деятельности — это всегда будет показывать вам другой взгляд, а значит, ваши собственные инсайты, ведущие к росту и развитию. Смотрите видео, читайте статьи и книги, расширяющие кругозор в разных направлениях — так зона вашей компетентности будет расширяться. Используйте Интернет для коммуникации с теми людьми, которые вам интересны — и как инструмент здесь, конечно, изучение иностранных языков, — пояснила Анастасия Волошина изданию NEWS.ru.

По словам специалиста, помощником в такой форме саморазвития могут стать даже онлайн-игры. Однако выбирать необходимо именно те, которые действительно могут поспособствовать развитию эрудиции, мышления, счета и стратегии.

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