В Новосибирске проезд подорожал еще в одной маршрутке

В Новосибирске подняли цену на проезд еще в одной маршрутке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске подняли цену на проезд еще в одной маршрутке — №34. Как сообщили в ЦУГАЭТ, новый тариф начал действовать там с 1 февраля.

— Устанавливается тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 30 рублей по маршруту маршрутного такси № 34 «Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный», — пояснили в центре управления транспортом.

Напомним, недавно КП-Новосибирск уже писала о повышении цены за проезд еще в двух городских маршрутках: №28(до 30 рублей) и №51 (до 35 рублей).

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