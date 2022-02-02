Психолог объяснила, почему россияне легко перейдут на сокращенную рабочую неделю

Три четвертых Россиян мечтают о четырехдневке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три четверти россиян мечтают о четырехдневной рабочей неделе, и 21% из них уверен, что такой переход возможен. Такие данные предоставил сервис «Работа.ру», который проводил опрос. И если допустить, что четырехдневка будет, кому и почему переход дастся легче? Психолог и коуч Марина Гладышева ответил на эти вопросы.

— Люди старшего поколения воспримут переход тяжелее. Они привыкли работать всю жизнь на одном месте и по одному графику. Молодым же всегда проще, да и еще один выходной всегда лучше дополнительного рабочего дня, — пояснила Гладышева изданию NEWS.ru.

Психолог считает, что для консервативного старшего поколения переход будет выглядеть как «зачем мне это?». Найдутся и те, кто воспримет это в штыки, поскольку для них работа — спасение от одиночества или возможность забыться.

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